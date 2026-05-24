Um homem de 33 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (23), em Jaú. O caso ocorreu por volta das 2h27, em um bar no bairro Cecap. De acordo com o registro policial, a vítima foi encontrada caída na calçada com perfurações no lado direito do tórax e também nos antebraços. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência de agressão com arma branca.

Ainda segundo o boletim, a vítima apresentava sinais visíveis de embriaguez e relatou aos policiais que teria sido atacada pelo proprietário do estabelecimento, por motivos ainda não esclarecidos. Após o ataque, o homem conseguiu fugir do local e pediu ajuda em residências próximas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o socorro e encaminhou a vítima à Santa Casa de Jaú. Conforme o registro, ele recebeu atendimento médico sem risco de morte e permaneceu hospitalizado.

Viaturas da Polícia Militar realizaram buscas nas imediações e também estiveram no bar apontado pela vítima, mas o estabelecimento estava fechado e o suspeito não foi localizado até o encerramento da ocorrência. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária de Jaú e registrado como tentativa de homicídio pelo delegado Márcio Leandro Moretto. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias e a motivação do crime.