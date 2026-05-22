Cabrália Paulista - Um pedestre foi atropelado por uma picape, no início da noite desta sexta-feira (22), por volta das 19h, na altura do quilômetro 8 da rodovia Lourenço Lozano (SP-293), próximo ao trevo de acesso à Cabrália Paulista (45 quilômetros de Bauru). Ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, o acidente ocorreu no sentido Cabrália Paulista-Duartina e envolveu uma picape Ford Courier com placas de Duartina.

Em circunstâncias a serem apuradas, o pedestre foi atingido pelo veículo e morreu no local. O motorista, em estado de choque, foi levado ao hospital de Duartina para atendimento médico.