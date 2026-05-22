Lençóis Paulista - Escolher uma profissão, buscar o primeiro emprego ou se recolocar no mercado de trabalho exige informação, preparo e contato com novas possibilidades. É com esse objetivo que o Instituto LideraJovem (OSC) realiza, no dia 2 de junho, no Teatro Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), a Profituro 2026, feira gratuita de profissões voltada a jovens, estudantes e adultos interessados em carreira, estudos e futuro profissional. As inscrições são gratuitas e seguem até 29 de maio, pelo site do Instituto.

O evento reúne palestras, talks, oficinas, estandes de faculdades, cursos técnicos e empresas, além de orientações sobre programas de entrada no mercado, como estágio e trainee. A proposta é ajudar os participantes a tirarem dúvidas, conhecerem áreas de atuação, conversarem com profissionais e refletirem com mais clareza sobre seus próximos passos.

Programação

A programação será realizada em três períodos: das 8h às 11h, das 13h às 15h40 e das 19h às 22h. Pela manhã e à tarde, a feira mantém o formato já conhecido pelos participantes, com atividades voltadas especialmente aos estudantes.