Lençóis Paulista - Escolher uma profissão, buscar o primeiro emprego ou se recolocar no mercado de trabalho exige informação, preparo e contato com novas possibilidades. É com esse objetivo que o Instituto LideraJovem (OSC) realiza, no dia 2 de junho, no Teatro Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), a Profituro 2026, feira gratuita de profissões voltada a jovens, estudantes e adultos interessados em carreira, estudos e futuro profissional. As inscrições são gratuitas e seguem até 29 de maio, pelo site do Instituto.
O evento reúne palestras, talks, oficinas, estandes de faculdades, cursos técnicos e empresas, além de orientações sobre programas de entrada no mercado, como estágio e trainee. A proposta é ajudar os participantes a tirarem dúvidas, conhecerem áreas de atuação, conversarem com profissionais e refletirem com mais clareza sobre seus próximos passos.
Programação
A programação será realizada em três períodos: das 8h às 11h, das 13h às 15h40 e das 19h às 22h. Pela manhã e à tarde, a feira mantém o formato já conhecido pelos participantes, com atividades voltadas especialmente aos estudantes.
À noite, a edição deste ano terá uma programação especial aberta ao público, com o painel “O futuro do trabalho ou o trabalho do futuro?”, que contará com a participação da executiva e empreendedora Sara Hughes, em companhia com outros convidados, para discutir carreira, trabalho e as transformações do mercado em uma época marcada por novas tecnologias, mudanças nas profissões e novas competências.
Além do evento presencial, a Profituro também conta com uma plataforma com conteúdos relacionados a carreiras, cursos técnicos, dicas motivacionais, mercado de trabalho, entrevista de emprego e orientações de especialistas. Todo esse material é gratuito e disponível. O objetivo é ampliar o acesso à informação e manter os participantes conectados a conteúdos que contribuam para suas escolhas profissionais.
Para Danieli Roza, gerente de projetos do Instituto LideraJovem, falar sobre profissões é também falar sobre autoconhecimento, escolhas e projeto de vida. “Quando um jovem ou uma pessoa em busca de recolocação tem acesso à informação, conversa com profissionais, conhece cursos e entende melhor as possibilidades do mercado, ela passa a enxergar o futuro com mais clareza. A Profituro é um convite para essa reflexão: não sobre apenas escolher a profissão, mas sobre construir uma trajetória com mais consciência, autonomia e sentido”, destaca.
A iniciativa é promovida pelo Instituto LideraJovem, organização da sociedade civil dedicada ao desenvolvimento de adolescentes e jovens, que tem a Lwart Soluções Ambientais como mantenedora e a Bracell como patrocinadora institucional.
Serviço
Inscrições gratuitas: www.liderajovem.org
Prazo: até dia 29 de maio de 2026
Local: Teatro Adélia Lorenzetti (Lençóis Paulista – SP)