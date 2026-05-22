Lençóis Paulista - Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (22), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), suspeita de levar o pai, um aposentado de 69 anos, que é acamado, até o sítio dele, na zona rural, e deixá-lo sozinho no local, sem cuidados, e em condições precárias de higiene.

O flagrante ocorreu após denúncia feita por um familiar da vítima. Ele procurou a delegacia de Lençóis Paulista de manhã para relatar que o idoso sofreu AVC recente, que afetou o lado esquerdo do seu corpo, e, desde então, não consegue se locomover e vive acamado, sob cuidados da filha.

Segundo o denunciante, em razão de conflitos, a mulher teria levado o pai na quinta-feira (21) para o sítio dele e o deixado sozinho. Com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), policiais civis foram até o endereço e encontraram o aposentado abandonado, e em condições precárias de higiene.