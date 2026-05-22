Lençóis Paulista - Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (22), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), suspeita de levar o pai, um aposentado de 69 anos, que é acamado, até o sítio dele, na zona rural, e deixá-lo sozinho no local, sem cuidados, e em condições precárias de higiene.
O flagrante ocorreu após denúncia feita por um familiar da vítima. Ele procurou a delegacia de Lençóis Paulista de manhã para relatar que o idoso sofreu AVC recente, que afetou o lado esquerdo do seu corpo, e, desde então, não consegue se locomover e vive acamado, sob cuidados da filha.
Segundo o denunciante, em razão de conflitos, a mulher teria levado o pai na quinta-feira (21) para o sítio dele e o deixado sozinho. Com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), policiais civis foram até o endereço e encontraram o aposentado abandonado, e em condições precárias de higiene.
De acordo com o registro policial, ele estava deitado em uma cama e não conseguia sequer abrir a porta, ir ao banheiro, se alimentar ou se vestir. O setor de Assistência Social do município foi acionado e o idoso foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao asilo local.
A filha dele foi localizada e, em depoimento prestado à Polícia Civil, conforme o registro policial, confirmou que havia deixado o pai sozinho na propriedade, mas alegou que ele seria constantemente auxiliado por pessoas próximas. Depois, admitiu que o idoso havia pernoitado sozinho na casa.
A mulher foi autuada em flagrante com base no artigo 99 do Estatuto do Idoso, por expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, e ficou à disposição da Justiça.