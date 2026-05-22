A Secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, Marília Marton, visitou a Secretaria da Cultura e a Biblioteca Central e Ramal Geisel, nesta semana, durante agenda especial do programa Caravana 3D do Governo do Estado.
Na quarta-feira (20), a secretária visitou o Centro Cultural Carlos Fernandes Paiva e conheceu a Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, contemplada pelo PROAC por meio do projeto “Bibliotecas Vivas”, desenvolvido pela Alumia Criativa em parceria com a Giralua Teatro. A iniciativa vem promovendo a revitalização das bibliotecas municipais de Bauru, ampliando o acesso cultural por meio de atividades de teatro, contação de histórias e ações de formação de público.
Ainda na quarta-feira, a secretária também visitou a Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel, buscando conhecer os serviços descentralizados oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura e as ações de democratização do acesso à cultura nos bairros da cidade. “Aqui em Bauru a Secretaria Municipal decidiu aplicar o recurso de R$300mil em melhorias como pintura, estantes e também na programação como contação de historias nas bibliotecas Central e Ramais. Isso é fundamental quando a gente está falando de Biblioteca Viva. A gente tinha o conceito de que a biblioteca era um lugar de silêncio, onde você ia para ler, e essa não é mais a realidade dos dias de hoje. A Biblioteca Viva é uma biblioteca que tornou-se um espaço de encontro, onde as pessoas vão para lerem em conjunto um livro ou encontrarem uma contação de historias, como é o caso das crianças. Então a gente fica muito feliz de ver quando o dinheiro é aplicado assim”, destaca a secretária.
Já nesta quinta-feira (21), Marília Marton promoveu o Encontro Regional de Gestores de Cultura, reunindo representantes de 21 municípios da região administrativa de Bauru. Reconhecida como polo cultural de uma região que abrange quase 40 municípios, Bauru sediou o encontro com a presença de secretários, diretores de cultura e autoridades municipais de diversas cidades do interior paulista.
O encontro teve como principal objetivo fortalecer o diálogo sobre os desafios e perspectivas da gestão cultural no interior do estado. Durante a agenda, a secretária destacou a importância de ouvir os municípios do interior, ressaltando que é nessas cidades que “a cultura pulsa” em São Paulo.
O secretário municipal de Cultura, Roger Barude, e o secretário adjunto, Eduardo Carriel, também participaram das discussões, abordando os desafios de Bauru enquanto maior cidade da região e referência cultural para municípios vizinhos. Ambos reforçaram a importância da valorização dos patrimônios históricos regionais e da aproximação entre o poder público, produtores culturais e artistas, fortalecendo uma política cultural cada vez mais participativa e conectada com a população.