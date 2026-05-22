A Secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, Marília Marton, visitou a Secretaria da Cultura e a Biblioteca Central e Ramal Geisel, nesta semana, durante agenda especial do programa Caravana 3D do Governo do Estado.

Na quarta-feira (20), a secretária visitou o Centro Cultural Carlos Fernandes Paiva e conheceu a Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, contemplada pelo PROAC por meio do projeto “Bibliotecas Vivas”, desenvolvido pela Alumia Criativa em parceria com a Giralua Teatro. A iniciativa vem promovendo a revitalização das bibliotecas municipais de Bauru, ampliando o acesso cultural por meio de atividades de teatro, contação de histórias e ações de formação de público.

Ainda na quarta-feira, a secretária também visitou a Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel, buscando conhecer os serviços descentralizados oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura e as ações de democratização do acesso à cultura nos bairros da cidade. “Aqui em Bauru a Secretaria Municipal decidiu aplicar o recurso de R$300mil em melhorias como pintura, estantes e também na programação como contação de historias nas bibliotecas Central e Ramais. Isso é fundamental quando a gente está falando de Biblioteca Viva. A gente tinha o conceito de que a biblioteca era um lugar de silêncio, onde você ia para ler, e essa não é mais a realidade dos dias de hoje. A Biblioteca Viva é uma biblioteca que tornou-se um espaço de encontro, onde as pessoas vão para lerem em conjunto um livro ou encontrarem uma contação de historias, como é o caso das crianças. Então a gente fica muito feliz de ver quando o dinheiro é aplicado assim”, destaca a secretária.