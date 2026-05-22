A tradicional Quermesse do Divino Espírito Santo de Bauru chega ao seu último fim de semana de festividades neste sábado (23) e domingo (24), na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade, reunindo música ao vivo, gastronomia típica, brincadeiras e ações solidárias promovidas pela Catedral do Divino Espírito Santo. Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural e religioso de Bauru, a festa busca reunir famílias da cidade e da região em um ambiente de fé, confraternização e participação comunitária. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção das atividades sociais e pastorais da Catedral.

Para encerrar a programação deste ano, a organização preparou diversas atrações. No sábado (23), o grupo Acólitos Anônimos anima o público com música ao vivo das 10h às 23h. Já no domingo (24), a dupla Regis e Ricardo sobe ao palco durante todo o dia, das 8h às 22h. Além das apresentações musicais, os visitantes poderão aproveitar as tradicionais barracas com pastel, cachorro-quente, lanche de pernil, espetinhos, doces e bebidas, todos preparados por voluntários da comunidade. O espaço também contará com brincadeiras voltadas às crianças.

Outro destaque da programação será o tradicional Show de Prêmios, marcado para domingo, a partir das 19h, atraindo grande participação do público. A Catedral do Divino Espírito Santo também reforçou o convite à população e destacou a importância do apoio da imprensa local e de criadores de conteúdo na divulgação da festa, considerada um importante momento de união comunitária e preservação das tradições religiosas do município.

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