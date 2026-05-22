O governador Tarcísio de Freitas passou por Bauru, fez alguns anúncios, recebeu o título de Cidadão Bauruense e seguiu viagem. Uma visita no estilo “golfinho de parque aquático”: aparece, faz uma graça, arranca aplausos, posa para foto e desaparece na água antes que alguém consiga perguntar onde estão as soluções definitivas. Bauru, mais uma vez, assistiu ao espetáculo rápido da política itinerante aquele modelo em que a cidade recebe promessas, cerimônia e tapinha nas costas, mas segue aguardando peso político proporcional ao seu tamanho.

E é exatamente por isso que Bauru precisa eleger deputados estaduais e federais com identidade real com a cidade. Não é razoável que um município do porte de Bauru, com força eleitoral suficiente para eleger ao menos dois representantes, continue dependendo de visitas ocasionais, anúncios protocolares e favores políticos embrulhados para presente. Cidade grande não pode viver de agenda de autoridade que chega, sorri, acena e vai embora. O problema, porém, não é apenas a falta de representantes é a dificuldade de distinguir quem é candidato de verdade e quem está apenas usando Bauru como ponte para outros projetos pessoais. E há quem sequer tenha atravessado a ponte para cidades vizinhas como Agudos ou Piratininga, mas já queira convencer o eleitor de que conhece profundamente os problemas regionais. Alguns políticos parecem ter descoberto Bauru pelo GPS eleitoral: aparecem em época estratégica, tiram foto no pastel da feira, falam “meu povo” e somem até a próxima oportunidade.

No fim, a discussão não deveria ser sobre esquerda ou direita. O debate é mais simples e talvez mais desconfortável: trata-se de chances reais ou imaginárias. Representação concreta ou marketing político. Presença permanente ou turismo eleitoral. Bauru merece respeito. A população bauruense merece respeito. E as próximas eleições exigem responsabilidade dos políticos, que precisam parar de tratar a cidade como ponto de passagem, e também da população, que precisa olhar além do discurso fácil, da selfie e da visita-relâmpago. Porque cidade importante não pode viver eternamente esperando o próximo “golfinho” surgir no horizonte.