Júnior Zopone foi eleito presidente da Diretoria Executiva da Associação Bauru Basketball Team, após um processo conduzido pelo Conselho Deliberativo. O dirigente assume até maio de 2027, em substituição a Mauro Mitiue, que deixou a função por razões pessoais.

Parceira histórica do basquete bauruense desde a retomada do projeto para a primeira edição do NBB, a Zopone Engenharia construiu uma longa trajetória de apoio ao esporte local. Desde 2020, a empresa figura entre os patrocinadores máster do Dragão. Atualmente, o Bauru Basket conta ainda com outros parceiros importantes, como Unimed Bauru, Parmalat Fit, Facimus, Mezzani, Ecovita, 3Corp, Paschoalotto, SPSP, Ponte Pedras, Kappa e Sistel — empresas abnegadas em favor do esporte bauruense e apaixonadas pela modalidade. Juntas, elas fortalecem institucionalmente o clube, mantém equipes competitivas e participam do desenvolvimento e formação de atletas.

Ao assumir a presidência, Júnior destacou a força emocional e social do projeto: “O Bauru Basket é pura emoção, exemplo de lealdade, disciplina e dedicação para os nossos jovens. Estar no ginásio, torcer pelo Bauru e ver de perto as famílias bauruenses vibrando por cada cesta é de arrepiar. Contamos com a participação de mais empresários, que vibram com o basquete, para montarmos um grande time para a próxima temporada. Importante destacar o apoio de Roberto Fornazari, presidente do clube na temporada vencedora do NBB; da Prefeitura Municipal de Bauru, na pessoa da prefeita Suéllen Rosim, que sempre esteve ao lado do esporte bauruense; sem esquecer do Esporte Clube Noroeste, guardião do esporte da cidade, que nos cede o ginásio para a realização de grandes partidas, sempre emocionando os nossos torcedores", declarou.