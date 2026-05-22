Feira das Nações 2026 - Dia 1: Aniversário de 135 anos de Pederneiras

A Prefeitura de Pederneiras realizou nesta quinta (21) a cerimônia de abertura da Feira das Nações “De Volta às Raízes”, que promete celebrar a história da cidade com muita música, energia e valorização dos talentos locais.

A tradicional festa regional ocorreu no Recinto de Exposições "José Augusto de Carvalho Neto" e atraiu autoridades, convidados e muitas famílias, que curtiram a noite ao som de Gabriel Guedes e Rosa de Saron. As comemorações continuam nesta sexta (22), sábado (23) e domingo (24) com uma agenda lotada de atrações ao público. VEJA AS FOTOS ABAIXO: