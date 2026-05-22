Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (21), em Bauru, por policiais do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), após ser flagrada transportando 25 tijolos de maconha em malas pela avenida Rodrigues Alves, na Vila Cardia. O que chamou a atenção nesta ocorrência é que ela confessou aos agentes de segurança que receberia um pagamento de R$ 2 mil pela entrega neste "frete droga" a um outro indivíduo, cuja identidade ela não revelou.
Segundo o Batalhão, as equipes chegaram até ela a partir de denúncia. Com base nas características físicas e nas roupas informadas, os policiais localizaram a suspeita por volta das 22h. Ainda de acordo com a corporação, ao perceber a aproximação das viaturas, ela tentou se esconder e abandonar as bagagens que carregava.
Ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde permaneceu presa à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.