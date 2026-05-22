22 de maio de 2026
ARRAIÁ

Festa Junina celebra 60 anos da Paróquia Nossa Senhora das Graças

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora das Graças realiza, no dia 30 de maio, das 18h à 0h, a 1ª Festa Junina da Padroeira, em comemoração aos 60 anos de evangelização e história da comunidade.

A programação promete uma noite especial para toda a família, com quadrilha, mini parque de diversões, sorteio de brindes e barracas com comidas e bebidas típicas.

A animação ficará por conta da dupla sertaneja Guto Vianni & Cristiano, do DJ TaTá e de apresentações de pirofagia e perna de pau. A festa será realizada na sede da paróquia, localizada na Alameda Cônego Aníbal Difrância, 10-40, no Parque Vista Alegre. A entrada é gratuita.

