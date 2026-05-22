Um buraco que se formou em uma valeta, foi tapado, mas depois voltou a se abrir, há algumas semanas, foi alvo de reclamações de motoristas, nesta semana, porque virou um “armadilha” de pneus no cruzamento da quadra 2 da rua Edmundo Antunes com o quarteirão 8 da rua Doutor Almeida Cintra, no Jardim Panorama, região do Jardim Brasil, em Bauru. Os munícipes que acionaram o JCNET nesta quinta (21) e sexta-feira (22) pedem o reparo para a Prefeitura de Bauru.

Um dos motoristas disse que ficou assustado em ter o pneu furado porque, ao passar por ali, ele ficou atento ao cruzamento, olhando para os demais veículos e pedestres, e acabou não enxergando o buraco.

O JCNET enviou a informação à Secretaria de Infraestrutura, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura. A pasta deverá providenciar o reparo do ponto afetado nos próximos dias.