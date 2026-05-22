Como parte de uma investigação que apura suposta realização de "tribunais do crime" em um imóvel no bairro Chácaras Cornélia, em Bauru, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) encontraram drogas escondidas dentro de um tambor enterrado no quintal e, na tarde desta quinta-feira (21), prenderam um homem suspeito de ser o responsável pelos entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, após denúncia relatando o eventual uso de uma propriedade para julgamento de criminosos e o armazenamento de armas usadas no "tribunal", em fevereiro deste ano, equipes do SIG passaram a realizar investigações, identificaram o local e cumpriram mandado de busca no endereço.

Na ocasião, localizaram inicialmente, na parte dos fundos, embaixo de uma telha, uma pequena porção de crack. Posteriormente, sob matos e galhos, encontraram um tambor enterrado onde havia dois tijolos de maconha, mais uma porção da mesma droga, duas porções de crack e droga sintética conhecida como K4.