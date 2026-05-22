Como parte de uma investigação que apura suposta realização de "tribunais do crime" em um imóvel no bairro Chácaras Cornélia, em Bauru, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) encontraram drogas escondidas dentro de um tambor enterrado no quintal e, na tarde desta quinta-feira (21), prenderam um homem suspeito de ser o responsável pelos entorpecentes.
De acordo com a Polícia Civil, após denúncia relatando o eventual uso de uma propriedade para julgamento de criminosos e o armazenamento de armas usadas no "tribunal", em fevereiro deste ano, equipes do SIG passaram a realizar investigações, identificaram o local e cumpriram mandado de busca no endereço.
Na ocasião, localizaram inicialmente, na parte dos fundos, embaixo de uma telha, uma pequena porção de crack. Posteriormente, sob matos e galhos, encontraram um tambor enterrado onde havia dois tijolos de maconha, mais uma porção da mesma droga, duas porções de crack e droga sintética conhecida como K4.
Durante as buscas, ninguém foi localizado na residência. Porém, as investigações tiveram sequência por parte do SIG da CPJ e o suspeito de ser o responsável por guardar os entorpecentes, um homem de 33 anos, provável integrante de um grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas, foi identificado.
Segundo a Polícia Civil, além do comércio ilegal, as apurações revelaram que o crack e a maconha também seriam trocados por produtos furtados em um ferro-velho na Vila Industrial. Diante das informações, foi representado à Justiça pela prisão temporária do investigado, que foi detido na Vila Industrial.
No momento da abordagem, conforme a polícia, o homem quebrou o seu telefone celular. Conduzido à CPJ, ele foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e permaneceu preso na carceragem da unidade, à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.