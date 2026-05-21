Garça - A Polícia Civil apura denúncia de suposta omissão de socorro a um estudante de 13 anos por parte de uma escola estadual de Garça (50 quilômetros de Bauru). O adolescente teve cinco dedos prensados em uma porta - resultando em fratura - durante uma brincadeira com colegas. O pai dele registrou boletim de ocorrência (BO) relatando que o filho não foi encaminhado para atendimento médico logo após o acidente.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu na manhã do último dia 6 de maio, na Escola Estadual Hatsue Toyota. O pai do estudante narra no documento que acionou a Polícia Militar (PM) após receber mensagem da escola por WhatsApp informando que o filho teve a mão prensada na porta por outros alunos, e pedindo para que ele fosse buscá-lo.

O homem cita no registro policial que, ao chegar na escola, encontrou o adolescente com sangramento nos dedos da mão esquerda e questionou a unidade sobre a ausência de socorro, recebendo como resposta a declaração de que a prioridade foi acioná-lo. Após chamar a PM, o pai encaminhou o filho à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).