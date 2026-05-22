A comunidade católica da Paróquia de Santo Antônio, em Bauru, já se prepara para a 84ª edição da tradicional Quermesse de Santo Antônio, um dos eventos religiosos e gastronômicos mais aguardados da cidade. A festa terá início no próximo dia 29 de maio, às 19h, reunindo fiéis, famílias e visitantes em uma programação especial marcada por fé, confraternização e atrações típicas.

A quermesse será realizada ao longo de nove dias, distribuídos em três finais de semana: de 29 a 31 de maio, de 5 a 7 de junho e de 12 a 14 de junho. Além das tradicionais barracas de comidas e bebidas típicas, o evento promete movimentar a comunidade com momentos de convivência e celebração religiosa.

Paralelamente à festa, a paróquia também promove a tradicional Trezena de Santo Antônio, que terá início em 31 de maio. Durante o período, serão celebradas missas diariamente às 7h e às 19h, em preparação para o Dia do Padroeiro, comemorado em 13 de junho. Na data dedicada a Santo Antônio, conhecido popularmente como o “santo casamenteiro”, a programação religiosa será intensa, com missas previstas para às 7h, 9h, 12h, 14h, 16h e 18h, reunindo devotos de diversas regiões da cidade.