O Governo do Estado de São Paulo anunciou investimentos para Bauru e região na ‘Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo’, realizado no Garden Eventos, em Bauru, nesta quarta-feira (20). Para o município, o principal anúncio foi de R$ 22,4 milhões em investimentos em drenagem urbana, para obras de galerias de águas pluviais em Bauru.
Os pontos que receberão o investimento serão definidos pelo município, que já vem fazendo outras ações de melhorias em drenagem. O evento contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício Ramuth e da prefeita Suéllen Rosim, além de secretários, vereadores e prefeitos da região, que também participaram da assinatura de convênios.
O governador Tarcísio de Freitas comentou sobre o diálogo com os municípios. “Com a Caravana, colocamos em prática os três pilares de nossa gestão. O diálogo é a oportunidade de ouvir os municípios, entender as urgências e conhecer de perto as demandas da população. O desenvolvimento vem quando trazemos investimentos, recursos, obras e esperança para a região. E a dignidade chega quando entregamos saúde, educação e serviços públicos de qualidade para as pessoas”, afirmou o governador.
A prefeita Suéllen Rosim discursou representando os prefeitos dos 39 municípios da Região Administrativa de Bauru. “Para Bauru e região é sempre importante ter essa parceria com o Estado, que está trazendo investimentos em infraestrutura, educação, saúde e outros segmentos, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população”, enfatizou a prefeita.
Ainda em Bauru, o Estado vai investir na ampliação e modernização do Hospital das Clínicas (HC), incluindo melhorias no ambulatório de especialidades, no centro de radiologia, no futuro centro cirúrgico e no novo setor de hemodiálise da unidade.
Região
Ao todo, o Estado anunciou R$ 753 milhões em investimentos para os municípios da região de Bauru. Foram liberados R$ 29,3 milhões para ampliações, reformas e climatização em escolas estaduais de Bauru e região. Já na infraestrutura, serão R$ 75,1 milhões, em 40 convênios para 39 municípios, incluindo a drenagem em Bauru, obras na Hidrovia Tietê-Paraná, e recursos para pavimentação e saneamento em diversos municípios.
Na saúde, o montante será de R$ 67,9 milhões. Entre os investimentos, está a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Jaú, com investimento de R$ 36 milhões. Também foram anunciados investimentos em saúde para Lins, Lençóis Paulista e Botucatu, além da Tabela SUS Paulista para colaborar no custeio de serviços de saúde dos municípios.