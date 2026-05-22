O Governo do Estado de São Paulo anunciou investimentos para Bauru e região na ‘Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo’, realizado no Garden Eventos, em Bauru, nesta quarta-feira (20). Para o município, o principal anúncio foi de R$ 22,4 milhões em investimentos em drenagem urbana, para obras de galerias de águas pluviais em Bauru.

Os pontos que receberão o investimento serão definidos pelo município, que já vem fazendo outras ações de melhorias em drenagem. O evento contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício Ramuth e da prefeita Suéllen Rosim, além de secretários, vereadores e prefeitos da região, que também participaram da assinatura de convênios.

O governador Tarcísio de Freitas comentou sobre o diálogo com os municípios. “Com a Caravana, colocamos em prática os três pilares de nossa gestão. O diálogo é a oportunidade de ouvir os municípios, entender as urgências e conhecer de perto as demandas da população. O desenvolvimento vem quando trazemos investimentos, recursos, obras e esperança para a região. E a dignidade chega quando entregamos saúde, educação e serviços públicos de qualidade para as pessoas”, afirmou o governador.