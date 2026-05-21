Os policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Bauru foram homenageados na manhã desta quinta-feira (21) durante sessão na Câmara Municipal. A iniciativa partiu do vereador André Maldonado, que propôs uma Moção de Aplauso em reconhecimento aos trabalhos realizados pelas equipes, especialmente no combate aos crimes de furto e receptação.

A homenagem foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares e destacou as investigações e operações conduzidas pelo SIG ao longo dos últimos meses. Entre as ações mencionadas, teve destaque a operação realizada em 18 de dezembro de 2025, que resultou na prisão de integrantes de uma associação criminosa especializada na receptação de fios e cabos de origem ilícita.

Na ocasião, os policiais apreenderam cerca de 14 toneladas de materiais furtados, em uma das maiores ações do gênero. Além das equipes do SIG, participaram da cerimônia o delegado diretor do Deinter-4, Ricardo Luiz de Paula Martines, o delegado seccional de Bauru, Luciano Faro, além de outras autoridades policiais e representantes do Legislativo municipal.