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Sinapro SP realiza 5.º edição do Sinapro Talks em Bauru

Por Gabriel Almeida | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora
O encontro reuniu profissionais de agências e da indústria da comunicação de Bauru e da região
O encontro reuniu profissionais de agências e da indústria da comunicação de Bauru e da região

O Sistema Nacional das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo (Sinapro-SP) realizou na manhã de terça (19) a quinta edição do Sinapro Talks, uma série de encontros com profissionais do setor que visa debater as principais tendências, inovações e desafios do universo da propaganda, neste caso a Reforma Tributária.

O evento, que tem parceria do JC e do JCNET, ocorreu no Sincomércio Bauru e teve como tema “O Impacto da Reforma Tributária no Mercado Publicitário”. O encontro reuniu profissionais de agências e da indústria da comunicação de Bauru e da região, incluindo produtoras de vídeo e áudio, anunciantes e veículos de mídia.

VEJA AS FOTOS ABAIXO:

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