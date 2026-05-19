O Grupo Javep inaugurou neste sábado (16) a primeira unidade bauruense da concessionária Royal Enfield, a marca de motos mais antiga no mundo. Localizada na Avenida Doutor Adolpho Miraglia, a marca de motocicletas inicia sua operação na cidade oferecendo veículos com design clássico e atemporal, que garantem uma experiência de pilotagem única, conexão com as estradas e alta tecnologia.

A cerimônia de abertura oficial exibiu a linha completa de veículos da fabricante para o público, movimentando a manhã na região com food trucks diversos e um show da banda Calibrados. Organizado pelo Grupo Javep, que é referência no setor automobilístico há mais de 55 anos, o evento atraiu a atenção dos amantes de veículos de duas rodas, que passam a ser atendidos pela gigante do universo das motos.

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