O projeto "Polo Sonoro" irá realizar o terceiro dos nove encontros voltados a apreciadores de música. Nesta quarta-feira (20), a partir das 19h, em Bauru, a convidada desta edição é a renomada violinista e multi-instrumentista Carol Panesi, que vem com a proposta de integrar elementos da música popular brasileira com a erudita. Os encontros, em formato masterclass, têm como objetivo reunir artistas de destaque nacional e também talentos locais, promovendo a troca de experiências e o desenvolvimento musical. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/masterclass---polo-sonoro---com-carol-panesi-violino-popular/3403444.
Com duração de duas horas e trinta minutos, a atividade será dividida em dois momentos. No primeiro, Carol conduz uma masterclass de uma hora e meia em que apresentará ferramentas de improvisação desenvolvidas por ela, inspiradas na abordagem da Música Universal, conceito criado pelo músico Hermeto Pascoal para definir uma estética que não se limita a estilos específicos. Logo após, será realizado um show de aproximadamente uma hora, no formato Camjazz, com a participação de uma banda formada por músicos e estudantes da cidade.
O projeto Polo Sonoro é realizado pela Associação Pró-Música Allegro, com patrocínio da Lei Federal Aldir Blanc, por meio de edital da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru. Apoio cultural CamJazz.
Sobre a artista
Carol Panesi é multi-instrumentista e compositora premiada com cinco álbuns autorais lançados. Ao longo da carreira já dividiu o palco com importantes nomes da música brasileira e internacional. Também possui ampla experiência didática, com a criação de diversos cursos e a realização de oficinas no Brasil e no exterior.
Com mais de 13 anos de experiência, a artista participou de shows e gravações com grandes artistas como Hermeto Pascoal e aprofundou-se nos fundamentos da chamada Música Universal, uma linguagem em que liberdade, criatividade, escuta e intuição, que são centrais para a criação musical.
A partir desses princípios, a violonista desenvolveu um método que aborda a integração entre ritmo, melodia e harmonia, além de propor formas criativas de estudar escalas e arpejos, utilizando a intuição como caminho para a improvisação.
Serviço
3.ª edição do Polo Sonoro Bauru, com Carol Panesi
Data: 20/05 (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Sede da Banda e Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru
(Rua Saint Martin, 15-41, Centro)
Entrada: gratuita (vagas limitadas)
Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/masterclass---polo-sonoro---com-carol-panesi-violino-popular/3403444
Instagram: @baurujazzfestival e @camjazznaruabauru