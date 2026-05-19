O projeto "Polo Sonoro" irá realizar o terceiro dos nove encontros voltados a apreciadores de música. Nesta quarta-feira (20), a partir das 19h, em Bauru, a convidada desta edição é a renomada violinista e multi-instrumentista Carol Panesi, que vem com a proposta de integrar elementos da música popular brasileira com a erudita. Os encontros, em formato masterclass, têm como objetivo reunir artistas de destaque nacional e também talentos locais, promovendo a troca de experiências e o desenvolvimento musical. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/masterclass---polo-sonoro---com-carol-panesi-violino-popular/3403444.

Com duração de duas horas e trinta minutos, a atividade será dividida em dois momentos. No primeiro, Carol conduz uma masterclass de uma hora e meia em que apresentará ferramentas de improvisação desenvolvidas por ela, inspiradas na abordagem da Música Universal, conceito criado pelo músico Hermeto Pascoal para definir uma estética que não se limita a estilos específicos. Logo após, será realizado um show de aproximadamente uma hora, no formato Camjazz, com a participação de uma banda formada por músicos e estudantes da cidade.

O projeto Polo Sonoro é realizado pela Associação Pró-Música Allegro, com patrocínio da Lei Federal Aldir Blanc, por meio de edital da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru. Apoio cultural CamJazz.

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