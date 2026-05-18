Na tarde desta segunda-feira (18), a Câmara Municipal de Bauru realizou a 16ª Sessão Ordinária e a 5ª Sessão Extraordinária de 2026. Reunidos no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, os vereadores da 34ª Legislatura aprovaram, por unanimidade e já em dois turnos, quatro matérias da pauta, incluindo o Projeto de Resolução da Mesa Diretora que autoriza a Casa de Leis bauruense a se associar à União de Vereadores e Câmaras Municipais do Estado de São Paulo (Uvesp) (processo n.º 114/2026).

De acordo com a exposição de motivos, a iniciativa vai ampliar o acesso e intercâmbio de natureza técnica, jurídica, administrativa e legislativa. Também foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei do vereador Cabo Helinho (PL) que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de segurança em piscinas e equipamentos similares no Município de Bauru, visando a prevenção de acidentes por sucção (processo n.º 49/2026).

Após entrar em vigor, a medida se aplicara às piscinas de uso coletivo, inclusive as localizadas em estabelecimentos como clubes, academias, condomínios e hotéis. O texto foi aprovado junto a três emendas de autoria do próprio autor. Uma delas inclui a possibilidade de regulamentação da norma pelo Poder Executivo, considerando que as outras duas emendas, de natureza supressiva, retiraram do escopo do projeto o detalhamento de trâmites de fiscalização, notificação e autuação por parte da administração municipal.