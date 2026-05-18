O Coletivo Vera anunciou a abertura das inscrições para o Miss Diversidade 2026, que começam no dia 18 de maio. O evento será realizado no dia 18 de julho, no Teatro Municipal de Bauru, e contará novamente com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e do Jornal da Cidade / JCNET.

Chegando à sua quarta edição, o Miss Diversidade se tornou um dos principais eventos de representatividade LGBTQIAPN+ de Bauru. Mais do que um concurso, o projeto busca promover inclusão, visibilidade e respeito às diferentes identidades, reunindo cultura, arte e ações sociais em uma noite de celebração da diversidade.

Inspirado nos tradicionais concursos de miss, o evento valoriza não apenas a beleza, mas também a expressão artística, a personalidade e a trajetória de cada participante. Durante a programação, será eleita a Corte da Diversidade, formada por representantes que participam ao longo do ano de campanhas solidárias, arrecadações e ações sociais promovidas pelo coletivo.