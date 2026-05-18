O Coletivo Vera anunciou a abertura das inscrições para o Miss Diversidade 2026, que começam no dia 18 de maio. O evento será realizado no dia 18 de julho, no Teatro Municipal de Bauru, e contará novamente com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e do Jornal da Cidade / JCNET.
Chegando à sua quarta edição, o Miss Diversidade se tornou um dos principais eventos de representatividade LGBTQIAPN+ de Bauru. Mais do que um concurso, o projeto busca promover inclusão, visibilidade e respeito às diferentes identidades, reunindo cultura, arte e ações sociais em uma noite de celebração da diversidade.
Inspirado nos tradicionais concursos de miss, o evento valoriza não apenas a beleza, mas também a expressão artística, a personalidade e a trajetória de cada participante. Durante a programação, será eleita a Corte da Diversidade, formada por representantes que participam ao longo do ano de campanhas solidárias, arrecadações e ações sociais promovidas pelo coletivo.
O Miss Diversidade é idealizado pelo Coletivo Vera, organização sem fins lucrativos que atua em Bauru com projetos voltados à representatividade da comunidade LGBTQIAPN+, além de ações culturais, sociais e de combate ao preconceito. O grupo também realiza encontros, debates e eventos voltados ao fortalecimento da comunidade na cidade.
O nome do coletivo é uma homenagem a Jorge Lafond, artista brasileiro eternizado pela personagem Vera Verão. Ator, comediante, dançarino e drag queen, Lafond marcou gerações e se tornou um símbolo de resistência e representatividade na televisão brasileira, enfrentando o preconceito com irreverência, talento e coragem.
Segundo Pablo Victor, presidente do Coletivo Vera, a expectativa para 2026 é realizar a maior edição do evento já promovida em Bauru, ampliando a participação do público e fortalecendo ainda mais a mensagem de inclusão e respeito.
Além das apresentações e da escolha da corte, o evento deve reunir artistas, convidados e representantes da comunidade em uma programação voltada à valorização da diversidade e da cultura LGBTQIAPN+.
As inscrições para o Miss Diversidade 2026 poderão ser feitas por meio do link disponível no Instagram oficial do Coletivo Vera, no perfil @coletivovera.