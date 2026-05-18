A população e as polícias Civil e Militar de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) tentam entender o que levou o motorista de uma caminhonete a enganchar uma corda no engate traseiro do seu veículo, prendê-la a uma caçamba regularmente estacionada em via pública da cidade e arrastá-la por diversos metros.

O dispositivo de coleta de entulhos estava cheio, visivelmente muito pesado, e foi abandonado no meio da via pública, oferecendo risco de acidentes.

Segundo o portal Jornal Leia Notícias de Botucatu, que acompanhou o caso na cidade, a Polícia Civil deve investigar a ação do motorista, praticada no Jardim Paraíso. Existem denúncias de fatos semelhantes em outras localidades, que apontam para o mesmo suspeito.