A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), realizou a abertura da 23ª edição da Copa Big Boys de Futebol no último sábado (16), no estádio Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista. A Copa Big Boys já é tradicional, com equipes nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, sendo a principal competição nas categorias de base de futebol em Bauru e região.

A abertura neste sábado contou com a presença de autoridades, representantes da Semel e das equipes. Após a cerimônia, foram disputados os primeiros dois jogos. Na categoria sub-11, o atual campeão Foguinho Sports iniciou a participação vencendo o América F.C./Beletti por 6 a 0. Na categoria sub-15, o atual campeão Projeto Futuro Jardim Helena empatou por 1 a 1 com o P.M. Pederneiras.

As demais partidas vão ser disputadas a partir do dia 23 de maio, com jogos aos sábados, no período da manhã, e previsão de realização das finais até outubro. A entrada é gratuita e aberta ao público. Ao todo, 84 equipes de 35 agremiações estão inscritas nas quatro categorias da Copa Big Boys de Futebol.