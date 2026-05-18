A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), realizou a abertura da 23ª edição da Copa Big Boys de Futebol no último sábado (16), no estádio Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista. A Copa Big Boys já é tradicional, com equipes nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, sendo a principal competição nas categorias de base de futebol em Bauru e região.
A abertura neste sábado contou com a presença de autoridades, representantes da Semel e das equipes. Após a cerimônia, foram disputados os primeiros dois jogos. Na categoria sub-11, o atual campeão Foguinho Sports iniciou a participação vencendo o América F.C./Beletti por 6 a 0. Na categoria sub-15, o atual campeão Projeto Futuro Jardim Helena empatou por 1 a 1 com o P.M. Pederneiras.
As demais partidas vão ser disputadas a partir do dia 23 de maio, com jogos aos sábados, no período da manhã, e previsão de realização das finais até outubro. A entrada é gratuita e aberta ao público. Ao todo, 84 equipes de 35 agremiações estão inscritas nas quatro categorias da Copa Big Boys de Futebol.
Estiveram presentes na abertura o secretário de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues (Foguinho); o coordenador de Políticas para Esportes, Rafael Rosalin; o coordenador de Políticas para Lazer, Aleksander Soares; os vereadores Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, Marcelo Afonso, presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, e Emerson Construtor. Também participaram representantes das equipes e servidores da Semel.
O secretário de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, destacou a importância da competição. "A Copa Big Boys é muito aguardada pelas equipes de Bauru e região. Estamos nos empenhando para que a cada edição a disputa seja melhor, a prefeita Suéllen Rosim também vem dando todo o suporte para melhorar as condições dos estádios. Desejamos uma ótima competição a todas as equipes", afirmou.
Paticipantes
As agremiações inscritas são a A.E. Toque de Bola, A. Ferradura Mirim, América F.C./Beletti, Arena Brasil, Bauru Tênis Clube, C.A. Boca Juniors, C.F. Brothers Agudos, C.F. Lions Agudos, C.T. Arena Tóquio, CAS Santa Cruz do Rio Pardo, Chute Mais, Craques Academy, E.C. Meninos da Vila Igaraçu do Tietê, E.F. Footfil, Estrelas do Amanhã, Estrelas do Futuro, Foguinho Sports, Futuro F.C. Botucatu, Hahaha Sportes, Jardim Helena, Jardim Ivone F.C., Jovens Talentos Sport, Locomotivas Sports, P.M. Arealva, P.M. Areiópolis, P.M. Iacanga, P.M. Lençóis Paulista, P.M. Pederneiras, Pirajuí F.C., Projeto 23 F.C., Projeto Futuro JH, Ressaca F.C., Talentos 10 de Ouro, Talentos 10 E.C. e Tigres Academy.