19 de maio de 2026
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Ladrão pega objetos e quase leva portão de casa em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução Acontecendo em Bauru
O fato foi registrado por câmera de segurança, com o indivíduo já dentro do quintal
O fato foi registrado por câmera de segurança, com o indivíduo já dentro do quintal

Mais um crime de furto em Bauru foi flagrado por câmeras de segurança na madrugada deste sábado (16), desta vez em uma casa na Vila Falcão. Episódios consecutivos como este têm revoltado a população. O vídeo do monitoramento mostra um indivíduo forçando um portão com o objetivo de quebrá-lo e furtá-lo.

Segundo o morador, o ladrão desistiu de levar o portão, apesar de tê-lo danificado, mas furtou ferramentas e torneiras do quintal. O criminoso também quebrou outros itens da casa. O boletim de ocorrência não foi divulgado até o momento.

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