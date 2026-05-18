O Departamento de Água e Esgoto (DAE) suspendeu temporariamente, nesta segunda-feira (18), desde a madrugada, a captação de água bruta e o tratamento na Estação de Tratamento de Água (ETA). A medida foi necessária devido à elevada turbidez da água do Rio Batalha, provocada pelas fortes chuvas que atingiram a região. A turbidez ocorre devido à grande quantidade de partículas em suspensão, como areia e matéria orgânica.

Em razão da paralisação, segundo o DAE, o abastecimento pode ser prejudicado nas grandes regiões da Vila Falcão, Vila Independência, Jardim Ouro Verde, Parque dos Sabiás, Vila Alto Paraíso, Vila Industrial e adjacências.

Os técnicos da autarquia monitoram a qualidade da água na represa de captação, que já apresenta sinais de recuperação. A retomada do tratamento e a normalização da distribuição de água ocorrerão de forma gradativa no decorrer do dia, a depender das condições climáticas.