Uma colisão envolvendo dois caminhões foi registrado na tarde deste domingo (17) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos (13 quilômetros de Bauru). Chovia no momento do acidente. A colisão ocorreu no sentido Agudos–Bauru e mobilizou equipes de atendimento e apoio para o socorro das vítimas e sinalização da via.

Segundo informações divulgadas pelo site Notícias Agudos, um caminhão de uma empresa de celulose bateu na traseira de outro veículo de carga que trafegava pela rodovia. Com o impacto, o motorista do caminhão sofreu escoriações.

Equipes de resgate estiveram no local para prestar atendimento ao condutor e atuar na organização do trânsito, a fim de evitar novos acidentes no trecho. Motoristas que passaram pela região encontraram lentidão e precisaram redobrar a atenção durante o atendimento da ocorrência. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.