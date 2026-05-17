O mês de maio é uma data significativa: aniversário dos 35 anos da melhor emissora em operação em Bauru e região: Unesp FM. Nessa era que o veículo de comunicação mais tradicional vive o dilema se transmite som ou imagem, é a emissora pública que mais contribui para a qualidade da programação musical, preservando a cultura.

Não tem como registrar que no dial é a única no município que divulga os mais diversificados segmentos musicais, vai da Música Popular Brasileira, caipira, samba, rock, jazz, blues, música erudita e espaço as novas composições e cantores.

Sem estridência peculiar das locuções das rádios comerciais, a emissora tem os melhores locutores, uma plástica de sonoplastia em suas aberturas que nos remete aos bons tempos da fase de ouro da radiodifusão. Não tem como citar ótimos programas como Rádio Saudade, Estação Blues, Esse Tal de Rock n Roll, Conjuntos e Orquestras, Pé na Estrada, Vida Caipira, Batuque na Cozinha, entre outros. A emissora se viabilizou graças a um sonho do professor Antonio Carlos de Jesus (já falecido) no final dos anos 80 e 90.