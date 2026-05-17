Pesquisa Datafolha publicada no dia 14/4/2026 demonstrou que 75% da população apontaram que ministros do STF têm poder demais e para 71% a corte é essencial para a democracia.

Nota-se que a sociedade brasileira faz uma análise racional, crítica e objetiva sobre a atuação dos ministros do STF. E o mais importante é que valoriza o Estado Democrático de Direito.

Mas infelizmente não podemos dizer o mesmo da CPI do Crime Organizado, que agiu com emoção política e hipocrisia ao indiciar três ministros do STF e o Procurador Geral da República. E deixar de lado quadrilhas armadas, facções criminosas, milicianos, garimpo ilegal e outros....