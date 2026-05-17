Pesquisa Datafolha publicada no dia 14/4/2026 demonstrou que 75% da população apontaram que ministros do STF têm poder demais e para 71% a corte é essencial para a democracia.
Nota-se que a sociedade brasileira faz uma análise racional, crítica e objetiva sobre a atuação dos ministros do STF. E o mais importante é que valoriza o Estado Democrático de Direito.
Mas infelizmente não podemos dizer o mesmo da CPI do Crime Organizado, que agiu com emoção política e hipocrisia ao indiciar três ministros do STF e o Procurador Geral da República. E deixar de lado quadrilhas armadas, facções criminosas, milicianos, garimpo ilegal e outros....
Os ministros do STF não são intocáveis e devem ser investigados sim. Mas até um editorial do Jornal Estadão citou que não há, até o momento, indícios de crimes contra eles. E apenas vícios morais de carona em jatos particulares e familiares e cônjuges se locupletando em escritórios de advocacia por causa da representatividade destes ministros.
Iniciativas essas que deveriam ser barradas por um Código de Ética interno da Corte e que o ministro Fachim está tentando emplacar.
Ou seja, os parlamentares jogaram na lata do lixo da demagogia política e eleitoreira todos os trabalhos realizados pela própria CPI que poderia ter contribuído para enfrentar o crime organizado que já atua em 17 Estados brasileiros e que cada vez mais adentra dentro de nossas Instituições.
PS - Bauru aparece em 1ª lugar entre os municípios paulistas que menos trata seu esgoto, de acordo com o Ranking de Saneamento Básico 2026 divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Uma vergonha política e administrativa dos últimos governos desde o de Rodrigo Agostinho.