Bauru receberá no dia 22 de maio, uma sexta-feira, o humorista Léo Lins com seu mais novo espetáculo de stand-up, intitulado "Enterrado Vivo". A apresentação será realizada no Teatro Municipal, na quadra 8 da avenida Nações Unidas, a partir das 20h.

No palco, Léo Lins mantém sua identidade característica: o uso da sátira social e do humor ácido para comentar fatos do cotidiano e temas controversos. Em "Enterrado Vivo", o público pode esperar uma performance que reúne diversos assuntos contemporâneos considerados polêmicos. O show é voltado a quem aprecia o estilo "sem filtro", no qual o artista usa a provocação como ferramenta de reflexão e entretenimento.

Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis. Há opção de compra antecipada com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no dia do evento. As entradas podem ser adquiridas online, pela plataforma vargasingressos.com.br. Devido à expectativa de alta procura, a organização recomenda a compra antecipada.