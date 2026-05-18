Bauru inaugurou, no último fim de semana, o Hórus - Centro de Desenvolvimento de Tênis de Mesa. O evento oficial de abertura ocorreu durante todo o sábado e a manhã de domingo, marcando a chegada de um complexo dedicado à excelência esportiva no interior paulista.

A programação de inauguração contou com um "Torneio Festival" que reuniu cerca de 100 inscritos. Os participantes puderam usufruir de uma estrutura composta por mais de 20 mesas profissionais, equipamentos de ponta e área de convivência.

No sábado à noite, a cerimônia oficial apresentou os sócios e professores, incluindo uma exibição técnica dos atletas da unidade e o "Desafio do Saque", uma dinâmica interativa com o público, com direito a brindes para quem devolvesse um saque na mesa adversária.