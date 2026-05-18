Bauru inaugurou, no último fim de semana, o Hórus - Centro de Desenvolvimento de Tênis de Mesa. O evento oficial de abertura ocorreu durante todo o sábado e a manhã de domingo, marcando a chegada de um complexo dedicado à excelência esportiva no interior paulista.
A programação de inauguração contou com um "Torneio Festival" que reuniu cerca de 100 inscritos. Os participantes puderam usufruir de uma estrutura composta por mais de 20 mesas profissionais, equipamentos de ponta e área de convivência.
No sábado à noite, a cerimônia oficial apresentou os sócios e professores, incluindo uma exibição técnica dos atletas da unidade e o "Desafio do Saque", uma dinâmica interativa com o público, com direito a brindes para quem devolvesse um saque na mesa adversária.
No domingo, as atividades foram encerradas com um café da manhã especial em celebração ao Dia das Mães.
"Um dos grandes objetivos da minha carreira era ter um local com essa estrutura e bagagem técnica, oferecendo o melhor ambiente para o desenvolvimento no esporte", afirmou Cláudio Massad, medalhista paralímpico e um dos sócios do projeto.
Fundada originalmente em Brasília, a rede Hórus escolheu Bauru para sua expansão devido à forte tradição esportiva da cidade. O centro nasce com a missão de ser um polo de referência para a região central do estado, atendendo desde iniciantes que buscam lazer e saúde até atletas de elite focados em competições de alto rendimento.
Para Massad, o espaço é voltado para que cada praticante atinja sua "melhor versão". "É um esporte extremamente democrático e inclusivo. Estamos aqui para receber toda a sociedade", finaliza o atleta.
SERVIÇO
O Hórus Bauru está localizado na rua Padre Francisco Van Der Maas, 8-41, Vila Engler (próximo à Servimed). Informações sobre horários, aulas e clínicas podem ser obtidas via WhatsApp pelo número (61) 99455-2332.