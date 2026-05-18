A ABDA segue consolidando sua força na paranatação internacional. Os atletas Luiz Fernando Antonio Rodrigues (Nando), de 15 anos, e Aldrey Mykaella Lemes de Oliveira, de 16 anos, além do técnico Carlos Eduardo Lemos Pires Lanças, representaram a entidade na IDM Berlin 2026 (Internationale Deutsche Meisterschaften im Para Schwimmen), uma das competições mais importantes da natação paralímpica mundial, realizada entre os dias 10 e 12 de maio, em Berlim, na Alemanha.

Convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para integrar a Delegação Brasileira, os representantes da ABDA tiveram desempenho de destaque diante de alguns dos principais atletas do cenário paralímpico internacional, conquistando sete medalhas nas finais de jovens da competição: seis de ouro e uma de prata.

No primeiro dia de provas, Aldrey Mykaella conquistou a medalha de ouro nos 100 metros borboleta nas finais jovens e ainda terminou na quinta colocação geral entre os adultos. Luiz Fernando também subiu ao lugar mais alto do pódio ao vencer os 100 metros peito nas finais jovens, além de alcançar o quinto lugar adulto. Já no segundo dia de competição, Aldrey brilhou novamente ao conquistar a medalha de prata nos 100 metros livre e o ouro nos 200 metros medley nas finais jovens, repetindo ainda a quinta colocação na categoria adulta. Luiz Fernando disputou duas finais jovens, nos 100 metros livre e 50 metros costas.