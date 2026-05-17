A Prefeitura de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) assinou contrato com a Caixa Econômica Federal para a construção de 20 casas populares. O projeto será viabilizado com recursos do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e representa mais um investimento voltado à ampliação do acesso à moradia para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O investimento total do projeto ultrapassa R$ 3,3 milhões. O Governo Federal fará o repasse de R$ 2.800.000,00, enquanto a Prefeitura de Macatuba entrará com contrapartida de R$ 554.732,07 para execução do empreendimento. Todo o processo será coordenado pela Caixa, responsável pelo acompanhamento técnico, administrativo e financeiro do projeto.

As moradias serão destinadas a famílias que atendam aos critérios sociais estabelecidos em parceria entre a área social do município e a Caixa. A seleção dos futuros beneficiários acontecerá conforme as regras estabelecidas pelo programa habitacional e pelas diretrizes federais.