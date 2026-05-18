O Governo do Estado de São Paulo vai implantar dois novos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) com perfil de ensino, pesquisa e extensão. Um deles será instalado em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e, o outro, em Araçatuba. No total, serão investidos R$ 27,4 milhões, ao longo de cinco anos, para estruturar unidades que aliam atendimento veterinário, resgate de fauna, formação de profissionais e produção de conhecimento científico aplicado à conservação.

A ação é resultado de um convênio entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e a previsão é de que os dois centros sejam entregues no segundo semestre deste ano.

Além de ampliar a capacidade de atendimento, os Cetras-escola terão papel estratégico na formação de profissionais e na produção de conhecimento aplicado à conservação da fauna, com suporte das faculdades de Medicina Veterinária da Unesp, que disponibilizarão exames, cirurgias, análises clínicas e apoio técnico especializado aos animais atendidos.