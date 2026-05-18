O Governo do Estado de São Paulo vai implantar dois novos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) com perfil de ensino, pesquisa e extensão. Um deles será instalado em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e, o outro, em Araçatuba. No total, serão investidos R$ 27,4 milhões, ao longo de cinco anos, para estruturar unidades que aliam atendimento veterinário, resgate de fauna, formação de profissionais e produção de conhecimento científico aplicado à conservação.
A ação é resultado de um convênio entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e a previsão é de que os dois centros sejam entregues no segundo semestre deste ano.
Além de ampliar a capacidade de atendimento, os Cetras-escola terão papel estratégico na formação de profissionais e na produção de conhecimento aplicado à conservação da fauna, com suporte das faculdades de Medicina Veterinária da Unesp, que disponibilizarão exames, cirurgias, análises clínicas e apoio técnico especializado aos animais atendidos.
A iniciativa integra o Plano de Ampliação da Rede de Atendimento da Fauna Silvestre e prevê tanto a adequação das infraestruturas já existentes quanto a operação dos centros, com atuação conjunta entre poder público e universidade. Os recursos serão destinados a obras, contratação de equipes técnicas, aquisição de insumos e manutenção das atividades assistenciais.
Para a diretora de Biodiversidade e Biotecnologia da Semil, Patrícia Locosque Ramos, a parceria representa um avanço qualitativo na política pública. "O estabelecimento dos Cetras-escola fortalece a rede não apenas do ponto de vista assistencial, mas também técnico e científico. Ao integrar ensino, pesquisa e atendimento, ampliamos a capacidade de inovação e qualificamos ainda mais o cuidado com a fauna silvestre no estado", afirma.
"A atuação do Cetras universitário contribui significativamente para a formação de estudantes de graduação, especialmente dos cursos de medicina veterinária e biologia, por meio da participação nas atividades de rotina, projetos de iniciação científica e bolsas acadêmicas. Há ainda oportunidades para alunos do ensino médio, por meio de bolsas específicas para esse grupo", complementa a professora Sheila Canevese Rahal, médica veterinária e docente responsável pelo Cempas/Cetras da Unesp Botucatu.
Com vigência de 60 meses, o convênio com a universidade prevê ainda a execução de pesquisas conjuntas, o aprimoramento de protocolos clínicos e o fortalecimento da gestão da fauna silvestre, consolidando o estado como referência nacional na área.
Segundo Patrícia, a ampliação da rede tem impacto direto na sobrevivência dos animais resgatados. "Reduzir distâncias e qualificar o atendimento significa diminuir o estresse e aumentar as chances de reabilitação e soltura. Com os novos centros e agora com os Cetras-escola, damos um passo importante para tornar esse atendimento mais ágil, eficiente e integrado", destaca.