14 de maio de 2026
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EM BOTUCATU

Polícia Civil apreende pés de maconha, óleo da droga e cogumelos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Embalagens à vácuo de cogumelos passarão por perícia para verificar seu potencial alucinógeno
Embalagens à vácuo de cogumelos passarão por perícia para verificar seu potencial alucinógeno

Botucatu - Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) apreenderam, nesta quarta-feira (13), cogumelos, pés de maconha e óleo da droga em um imóvel na Vila Nova Botucatu. Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas.

Segundo o registro policial, após investigações, equipe da delegacia especializada obteve ordem judicial para vistoriar o imóvel. Além de plantas de maconha, os policiais encontraram seis frascos de óleo da droga.

Na casa, também havia embalagens à vácuo de cogumelos, que passarão por perícia para verificar o seu potencial alucinógeno. O morador foi autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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