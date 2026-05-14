Botucatu - Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) apreenderam, nesta quarta-feira (13), cogumelos, pés de maconha e óleo da droga em um imóvel na Vila Nova Botucatu. Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas.

Segundo o registro policial, após investigações, equipe da delegacia especializada obteve ordem judicial para vistoriar o imóvel. Além de plantas de maconha, os policiais encontraram seis frascos de óleo da droga.

Na casa, também havia embalagens à vácuo de cogumelos, que passarão por perícia para verificar o seu potencial alucinógeno. O morador foi autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça.