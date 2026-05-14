Bauru e cidades da região têm previsão de chuva a partir desta sexta (15), segundo dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). De acordo com o instituto, o friozinho se despede na tarde desta quinta (14) e haverá o início da formação de áreas com bastante nebulosidade sobre o Estado de São Paulo.

Nesta sexta, de acordo com o IPMet, existe grande possibilidade de chuva com trovoadas isoladas sobre o Estado, mas com temperaturas elevadas. No sábado (16), o tempo segue instável, com períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, especialmente no período da tarde.

Já no domingo (17), ocorre a aproximação de uma frente fria sobre as cidades paulistas, inclusive em Bauru e região. O dia será marcado por muita nebulosidade e previsão de chuva ao longo do período, com possibilidade de trovoadas isoladas.