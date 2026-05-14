Um motociclista de 25 anos ficou ferido, na noite desta quinta-feira (14), em uma colisão com um carro na rotatória do Núcleo Octávio Rasi, na altura do quilômetro 2 do acesso Engenheiro Horácio Frederico Pyles, prolongamento da Avenida Rodrigues Alves, em Bauru.

Segundo o registro policial, o jovem conduzia uma Honda Biz pelo acesso no sentido rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225)-Centro quando, por razões a serem esclarecidas, envolveu-se em uma colisão com um Ford Escort que fazia a rotatória.

O motociclista sofreu ferimentos leves e foi levado por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital particular. O condutor do carro não se feriu. Equipes da concessionária que administra a via também atenderam a ocorrência.