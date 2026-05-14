Botucatu - Uma operação realizada por policiais civis da Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), em conjunto com a Polícia Militar (PM), cumpriu, nesta quinta-feira (14), mandados de prisão em aberto relacionados a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. A ação faz parte de uma operação nacional idealizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, batizada de "Caminhos Seguros".

"Em Botucatu, foram realizadas diversas diligências visando proteger as crianças e adolescentes, sendo dado cumprimento a mandados de prisão em aberto referentes a tais crimes", diz a Seccional em nota. "Também houve a intensificação das investigações e representações por medidas cautelares diversas no bojo dos inquéritos policiais instaurados para apuração de crimes que envolvam exploração sexual de crianças e adolescentes", completa.