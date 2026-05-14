A Polícia Militar (PM), por meio do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM-I), conhecido como 4.º Batalhão de Caçadores, fiscalizou nesta semana 11 estabelecimentos comerciais de Bauru que vendem pipas e materiais utilizados na sua confecção. Cinco locais foram notificados por falta de alvará de funcionamento, mas nenhum material cortante foi encontrado durante as vistorias.

A operação foi realizada nesta terça (12) e quarta-feira (13), de acordo com a PM, diante do número de denúncias relacionadas à soltura de pipas e utilização de materiais cortantes na cidade.

"O Quarto Batalhão de Caçadores reforça a importância da conscientização da população quanto aos riscos do uso de linhas cortantes e orienta que denúncias sobre a comercialização ou utilização ilegal desses materiais podem ser realizadas de forma anônima pelos canais oficiais da Polícia Militar, contribuindo para a prevenção de acidentes e preservação de vidas", ressalta, por meio de nota.