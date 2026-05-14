14 de maio de 2026
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NO CENTRO DE LINS

Vídeo impressionante: condutor passa mal e bate em carros parados

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/NovaTv
Apesar dos danos materiais, até o momento, não há informações sobre pessoas feridas
Apesar dos danos materiais, até o momento, não há informações sobre pessoas feridas

Lins - Na manhã desta quinta-feira (14), um acidente impressionante foi registrado no cruzamento da rua Sete de Setembro com a rua Olavo Bilac, na região central de Lins (102 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações da página NovaTv, o condutor de um Fiat Fastback teria passado mal e desmaiado enquanto estava dentro do veículo. Populares perceberam a situação, foram até o carro e tentaram prestar socorro.

Ainda conforme os relatos, o motorista chegou a acordar durante o atendimento improvisado, mas, no impulso, acabou acelerando o veículo e atingindo quatro carros que estavam estacionados nas proximidades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o motorista para a Santa Casa de Lins para atendimento médico. Equipes da Polícia Militar (PM) e agentes de trânsito e da Guarda Civil Municipal (GCM) estiveram no local acompanhando a ocorrência e organizando o tráfego na região.

Apesar dos danos materiais, até o momento, não há informações sobre pessoas feridas.

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