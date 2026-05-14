Lins - Na manhã desta quinta-feira (14), um acidente impressionante foi registrado no cruzamento da rua Sete de Setembro com a rua Olavo Bilac, na região central de Lins (102 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações da página NovaTv, o condutor de um Fiat Fastback teria passado mal e desmaiado enquanto estava dentro do veículo. Populares perceberam a situação, foram até o carro e tentaram prestar socorro.

Ainda conforme os relatos, o motorista chegou a acordar durante o atendimento improvisado, mas, no impulso, acabou acelerando o veículo e atingindo quatro carros que estavam estacionados nas proximidades.