A Unimed Bauru apresenta nesta sexta-feira (15) a sua Campanha do Agasalho para Pessoas e Pets 2026. O lançamento oficial será feito pela diretoria da cooperativa para a imprensa e convidados no Alameda Rodoserv Center, a partir das 9h. “Nossa expectativa é superar as 5,4 toneladas do ano passado, auxiliando mais pessoas e animais em vulnerabilidade social”, afirma o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques.

A iniciativa, que neste ano está na sua 12.ª edição, visa arrecadar roupas, cobertores, calçados e ração para animais. “Nossa campanha costuma ser um sucesso, graças à solidariedade da população de Bauru, que participa com muito entusiasmo todos os anos”, frisou Marques.

Já tradicional na cidade, a campanha costuma mobilizar milhares de pessoas, tanto para doar, quanto para receber os donativos. Neste ano, a ação será de 15 de maio a 31 de julho. As caixas para o depósito das doações ficarão na Sede Administrativa (rua Gustavo Maciel, 11-30), no Centro de Diagnóstico Unimed (rua Agenor Meira, 12-34), no Alameda Rodoserv Center (rua Luís Levorato, 1-55 – altura km 335 da Rod. Marechal Rondon) e na rádio Nativa FM, no Boulevard Shopping.