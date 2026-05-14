A Unimed Bauru apresenta nesta sexta-feira (15) a sua Campanha do Agasalho para Pessoas e Pets 2026. O lançamento oficial será feito pela diretoria da cooperativa para a imprensa e convidados no Alameda Rodoserv Center, a partir das 9h. “Nossa expectativa é superar as 5,4 toneladas do ano passado, auxiliando mais pessoas e animais em vulnerabilidade social”, afirma o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques.
A iniciativa, que neste ano está na sua 12.ª edição, visa arrecadar roupas, cobertores, calçados e ração para animais. “Nossa campanha costuma ser um sucesso, graças à solidariedade da população de Bauru, que participa com muito entusiasmo todos os anos”, frisou Marques.
Já tradicional na cidade, a campanha costuma mobilizar milhares de pessoas, tanto para doar, quanto para receber os donativos. Neste ano, a ação será de 15 de maio a 31 de julho. As caixas para o depósito das doações ficarão na Sede Administrativa (rua Gustavo Maciel, 11-30), no Centro de Diagnóstico Unimed (rua Agenor Meira, 12-34), no Alameda Rodoserv Center (rua Luís Levorato, 1-55 – altura km 335 da Rod. Marechal Rondon) e na rádio Nativa FM, no Boulevard Shopping.
Podem ser doados cobertores, calçados, camisas, cachecóis, meias e outras roupas em bom estado. Já para os animais, a população pode doar ração para cães e gatos. Todo o montante será repassado para entidades assistenciais da cidade.
Gincana
Em paralelo, acontece também a 4.ª edição da gincana interna “Quem doa, ganha”, iniciativa que mobiliza colaboradores da Unimed Bauru em uma competição do bem. A ideia é incentivá-los a participar mais ativamente da Campanha do Agasalho. Para isso, eles se unem em equipes, que podem ter até cinco integrantes, para ver quem consegue arrecadar mais.
As equipes vencedoras receberão, ao final da gincana, prêmios para todos os seus integrantes, conforme colocação: 1º Lugar – voucher de R$ 1.000; 2º Lugar – voucher de R$ 600 e 3º Lugar – voucher de R$ 200.