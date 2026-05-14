O Somos Vôlei Bauru volta a receber equipes da região neste sábado (16/5) em jogos válidos pela terceira rodada do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

No ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), as jogadoras do técnico Carlos Lenta enfrentam Promissão, a partir das 9h20, com a formação da faixa etária 68+. Depois, Lins (com o 58+ às 11h20) e Avaré (com o 45+ ao meio-dia). A entrada é gratuita.

Campeão geral do polo 10 da Superliga em 2025, o Somos Vôlei Bauru segue invicto também na temporada de 2026 – tanto nessa competição quanto na Liga de Bauru.

Inclusão e parceria