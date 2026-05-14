14 de maio de 2026
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TERCEIRA RODADA

Somos Vôlei Bauru recebe Promissão, Lins e Avaré neste sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Técnico Carlos Lenta com parte do elenco do Somos Vôlei Bauru
Técnico Carlos Lenta com parte do elenco do Somos Vôlei Bauru

O Somos Vôlei Bauru volta a receber equipes da região neste sábado (16/5) em jogos válidos pela terceira rodada do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

No ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), as jogadoras do técnico Carlos Lenta enfrentam Promissão, a partir das 9h20, com a formação da faixa etária 68+. Depois, Lins (com o 58+ às 11h20) e Avaré (com o 45+ ao meio-dia). A entrada é gratuita.

Campeão geral do polo 10 da Superliga em 2025, o Somos Vôlei Bauru segue invicto também na temporada de 2026 – tanto nessa competição quanto na Liga de Bauru.

Inclusão e parceria

Idealizado pela Associação Garra de Tigre, o projeto é inclusivo e integra mulheres na maturidade, inclusive com escolinha gratuita.

Para isso, conta com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer). Mais informações: (14) 99145-0691.

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