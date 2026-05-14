A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, abriu inscrições para cinco concursos públicos nesta quinta-feira (14). Os concursos são para os cargos de motorista (edital 01/2026), médico infectologista (edital 02/2026), médico ultrassonografista (edital 03/2026), ajudante geral (edital 04/2026) e administrador (edital 05/2026), conforme informações a seguir.

- Motorista

Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categoria D ou superior com observação ‘Exerce atividade remunerada’ e curso de Condutor de Transporte Coletivo de Passageiros e curso de Veículo de Transporte Escolar