A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, abriu inscrições para cinco concursos públicos nesta quinta-feira (14). Os concursos são para os cargos de motorista (edital 01/2026), médico infectologista (edital 02/2026), médico ultrassonografista (edital 03/2026), ajudante geral (edital 04/2026) e administrador (edital 05/2026), conforme informações a seguir.
- Motorista
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categoria D ou superior com observação ‘Exerce atividade remunerada’ e curso de Condutor de Transporte Coletivo de Passageiros e curso de Veículo de Transporte Escolar
Vencimentos: R$ 1.877,72
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 35,00
- Médico Infectologista
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Residência Médica em Infectologia com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) ou título de Especialista em Infectologia com Registro de Qualificação de Especialista (RQE)
Vencimentos: R$ 6.105,89
Carga horária: 15 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 100,00
- Médico Ultrassonografista
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Residência Médica com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Radiologia ou título de Especialista em Radiologia com Registro de Especialista (RQE) ou título de Especialista em Ultrassonografia com Registro de Especialista (RQE)
Vencimentos: R$ 6.105,89
Carga horária: 15 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 100,00
- Ajudante Geral
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da 7ª série ou 8º ano do Ensino Fundamental
Vencimentos: R$ 1.319,41
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 30,00
- Administrador
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Administração e registro no Conselho Regional de Administração (CRA)
Vencimentos: R$ 3.826,58
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 75,00
Para todos os cargos, além do salário, é concedido o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições serão recebidas até as 16h de 25 de maio, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos. Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura no Diário Oficial do dia 18 abril de 2026, ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.