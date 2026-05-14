14 de maio de 2026
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PROMOÇÃO ESPECIAL

Assinou o JC Impresso, ganhou!

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Há 58 anos mais vivo do que nunca, o Jornal da Cidade segue fazendo parte da história de Bauru agora com uma promoção especial para novos assinantes do jornal impresso. Faça sua assinatura semestral do JC Impresso e ganhe na hora 1 par de ingressos Arquibancada para o jogo entre Noroeste x Velo Clube, neste sábado, 16 de maio, às 17h, no Estádio Alfredo de Castilho. O Norusca entra em campo em busca da 3ª vitória seguida após a virada de chave e quer assumir a vice-liderança isolada do grupo no Campeonato Brasileiro.

A promoção é válida para novos assinantes do plano semestral do jornal impresso com pagamento via: PIX, dinheiro à vista no balcão do Jornal da Cidade ou Cartão de crédito.

São apenas 10 pares de ingressos disponíveis e a promoção é válida nos dias 14 e 15 de maio ou enquanto durarem os ingressos.

O atendimento presencial é das 9h às 17h, ou assine agora por ligação (14) 3104-3104 ou whatsApp (14) 99601-0924

Após garantir seu ingresso, envie seu nome completo e WhatsApp para envio dos ingressos.

É obrigatório seguir as páginas @‌jcnetbauru e @‌ecnoroeste no Instagram para participar da promoção.

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