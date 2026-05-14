O Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru inaugurou, na manhã desta quinta-feira (14), o novo Pronto Atendimento Infantil (PAI), localizado na Rua Rio Branco, 13-83, no Centro. O setor, que ocupa a área onde funcionava o antigo pronto atendimento adulto, passou por uma reforma completa e ampliação como parte do processo de modernização da instituição. A cerimônia oficial foi voltada a autoridades e imprensa, e o novo espaço começa a atender o público geral já nesta sexta-feira (15).

A solenidade reuniu autoridades, médicos e diretores para uma homenagem a Basilio Ferreira, ex-diretor da instituição, onde destacaram o legado e a dedicação de Basilio à saúde de Bauru, celebrando sua trajetória histórica no desenvolvimento do hospital.

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