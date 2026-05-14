O executivo e escritor Ivan Mouta está lançando seu novo livro - "O Secretário do Diabo. E se nossas escolhas não forem totalmente nossas?". Trata-se de uma ficção alegórica que convida o leitor a refletir sobre um dos temas mais complexos da condição humana: até que ponto nossas escolhas são realmente livres.

Sem qualquer viés religioso, a obra utiliza uma narrativa simbólica para explorar a influência de ideias, circunstâncias e convicções sobre a tomada de decisões. No enredo, ao perceber que o mundo começa a valorizar cada vez mais a empatia, o diálogo e a cooperação, o Diabo decide abandonar sua atuação direta e nomeia um porta-voz encarregado de disseminar uma filosofia baseada na autonomia absoluta, desvinculada de qualquer limite moral.

A partir dessa premissa, o livro constrói um intenso embate entre a liberdade irrestrita e a responsabilidade inerente a cada escolha. Ao longo da narrativa, o leitor é levado a questionar se suas decisões são genuinamente autônomas ou se, de forma silenciosa, são moldadas por forças e ideias que influenciam sua consciência.