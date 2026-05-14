O executivo e escritor Ivan Mouta está lançando seu novo livro - "O Secretário do Diabo. E se nossas escolhas não forem totalmente nossas?". Trata-se de uma ficção alegórica que convida o leitor a refletir sobre um dos temas mais complexos da condição humana: até que ponto nossas escolhas são realmente livres.
Sem qualquer viés religioso, a obra utiliza uma narrativa simbólica para explorar a influência de ideias, circunstâncias e convicções sobre a tomada de decisões. No enredo, ao perceber que o mundo começa a valorizar cada vez mais a empatia, o diálogo e a cooperação, o Diabo decide abandonar sua atuação direta e nomeia um porta-voz encarregado de disseminar uma filosofia baseada na autonomia absoluta, desvinculada de qualquer limite moral.
A partir dessa premissa, o livro constrói um intenso embate entre a liberdade irrestrita e a responsabilidade inerente a cada escolha. Ao longo da narrativa, o leitor é levado a questionar se suas decisões são genuinamente autônomas ou se, de forma silenciosa, são moldadas por forças e ideias que influenciam sua consciência.
Segundo o autor, o objetivo da obra é provocar reflexão. “O livro propõe um questionamento sobre até que ponto somos, de fato, donos das nossas decisões. Mais do que fazer tudo o que se deseja, a verdadeira liberdade está em compreender as influências que moldam nossa consciência e assumir, com responsabilidade, as consequências de cada escolha”, diz o autor.
"O Secretário do Diabo" está sendo produzido sob demanda e já pode ser reservado em sistema de pré-venda. Os interessados encontram as informações para compra na bio do Instagram de @ivanmouta. Entrega prevista: início de agosto de 2026. Prazo para reservas: até 20 de maio de 2026.
Sobre o autor
Ivan Mouta é executivo sênior de gestão empresarial nos segmentos de shopping centers e finanças, com 30 anos de experiência em empresas líderes de mercado. Atualmente, atua como gerente geral do Bauru Shopping. É também autor do livro Relações Humanas na Sociedade, no Empreendedorismo e no Varejo, no qual aborda temas relacionados ao comportamento humano, liderança e negócios.
Reconhecido pela capacidade de liderança estratégica, Ivan Mouta atua na atração de novos negócios, fortalecimento do varejo e desenvolvimento de projetos que integram lazer, cultura e esporte. Maratonista, leva para sua trajetória profissional os valores de disciplina, superação e persistência.
Serviço
Livro: O Secretário do Diabo
Autor: Ivan Mouta
Editora: Maria de LeonGênero: Ficção alegórica
Pré-venda: até 20/05/2026
Entrega prevista: início de agosto de 2026
Instagram: @ivanmouta