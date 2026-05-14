O Esporte Clube Noroeste está com vendas de ingressos abertas para o confronto diante do Velo Clube, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado (16), às 17h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

Após a virada de chave e o retorno das vitórias, o Norusca vive um grande momento na competição e entra em campo em busca do terceiro triunfo consecutivo. Para manter a boa fase, o clube espera novamente contar com o apoio da torcida no Alfredão.

Como incentivo para lotar o estádio, todos pagam meia-entrada nas arquibancadas Eucalipto e Benedito Eleutério, com ingressos a R$ 40, em ação realizada com o apoio dos patrocinadores oficiais do clube, a Unimed Bauru e o Barracão Supermercados.