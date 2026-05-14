O Esporte Clube Noroeste está com vendas de ingressos abertas para o confronto diante do Velo Clube, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado (16), às 17h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.
Após a virada de chave e o retorno das vitórias, o Norusca vive um grande momento na competição e entra em campo em busca do terceiro triunfo consecutivo. Para manter a boa fase, o clube espera novamente contar com o apoio da torcida no Alfredão.
Como incentivo para lotar o estádio, todos pagam meia-entrada nas arquibancadas Eucalipto e Benedito Eleutério, com ingressos a R$ 40, em ação realizada com o apoio dos patrocinadores oficiais do clube, a Unimed Bauru e o Barracão Supermercados.
Durante o Mês das Mães, o clube também promove uma ação especial com entrada gratuita para mulheres e crianças de até 12 anos nas arquibancadas Eucalipto e Benedito Eleutério. A iniciativa também conta com o apoio da Unimed Bauru e do Barracão Supermercados. Os ingressos promocionais são limitados e estão sujeitos à disponibilidade.
A venda dos ingressos promocionais de “todos pagam meia” e a retirada dos ingressos gratuitos da promoção do Mês das Mães acontecem exclusivamente nesta quinta (14) e sexta-feira (15), das 14h às 20h, e no sábado (16), das 9h às 13h, na unidade do Barracão Supermercados, em Bauru. A retirada dos ingressos gratuitos para mulheres e crianças de até 12 anos será feita exclusivamente no local.
Nos demais setores, os valores são de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) para a Arquibancada Central, e R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) para a Cadeira Coberta.
O acesso ao estádio será dividido da seguinte forma: Portão A destinado à Arquibancada Geral, o Portão B à Arquibancada Central e à Cadeira Coberta, o Portão C ao Sócio Torcedor, o Portão D ao atendimento prioritário e às pessoas com deficiência, o Portão G à torcida visitante e o Portão H aos camarotes.
Em busca de mais uma vitória diante de sua torcida, o Noroeste convida o torcedor alvirrubro a aproveitar as promoções, garantir seu ingresso e comparecer ao Alfredão para impulsionar o time rumo a mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro.