O OPEN, iniciativa criada em 2024 em Bauru para conectar empresários, empreendedores e lideranças, realiza no dia 19 de maio, às 19h07, no auditório do Senai Bauru, o lançamento oficial do Clube OPEN, uma nova etapa do projeto que marca sua evolução de uma organização voltada à realização de eventos para um ecossistema de educação corporativa, relacionamento estratégico e desenvolvimento empresarial.
Com base na chamada Matriz da Inteligência Coletiva, o Clube OPEN nasce em Bauru e região com o objetivo de apoiar empresários e lideranças na construção de decisões mais estratégicas, conectando conhecimento, troca de experiências, networking qualificado e acesso a conteúdos voltados à gestão, liderança, inovação, posicionamento, vendas, cultura e crescimento empresarial.
A proposta é criar um ambiente contínuo de aprendizagem e conexão, no qual empreendedores possam ampliar repertório, compartilhar desafios reais, acessar especialistas e fortalecer suas empresas a partir da troca com outros empresários.
Segundo os idealizadores do projeto, o novo momento representa uma mudança importante na forma como o OPEN passa a atuar no ecossistema empresarial da região. “O OPEN nasceu como um espaço de encontro, relacionamento e conexão entre empresários. Mas percebemos que o empreendedor de hoje precisa de mais do que bons contatos. Ele precisa de repertório, método, troca qualificada e ambientes que ajudem na tomada de decisão. O Clube OPEN nasce para organizar essa inteligência coletiva e transformá-la em desenvolvimento real para os negócios”, afirma Eduardo Magalhães, jornalista, estrategista de comunicação e idealizador do OPEN.
O Clube OPEN será estruturado a partir de encontros presenciais, conteúdos exclusivos, mentorias, experiências de networking e acesso a uma plataforma de aprendizagem. Um dos diferenciais da iniciativa será a oferta de trilhas de conhecimento desenvolvidas e organizadas por profissionais de renome no mercado, com ampla experiência em suas áreas de atuação, reunindo conteúdos voltados a temas estratégicos como gestão, liderança, inovação, posicionamento, vendas, cultura organizacional, alta performance e crescimento empresarial.
O Clube OPEN será estruturado a partir de encontros presenciais, conteúdos exclusivos, trilhas de conhecimento, mentorias, experiências de networking e acesso a uma plataforma de aprendizagem, que reunirá conteúdos voltados ao desenvolvimento empresarial.
A iniciativa também pretende fortalecer a conexão entre empresas, especialistas, lideranças e instituições estratégicas da região, ampliando o papel do OPEN como um ambiente de construção coletiva para o crescimento dos negócios.
“Estamos deixando de ser apenas uma agenda de eventos para nos tornar uma comunidade empresarial estruturada. O Clube OPEN foi pensado para empresários que querem crescer com mais clareza, mais conexão e mais inteligência. A ideia é sair da tentativa isolada e criar um ambiente em que os negócios possam evoluir a partir da troca, do aprendizado e da colaboração”, destaca Kleber Silva, CEO da KS2 Soluções Empresariais, Sócio Diretor do OPEN.
O lançamento será realizado no Auditório do Senai Bauru, localizado na Rua Azarias Leite, 10-20, e reunirá empresários, CEOs, empreendedores e lideranças convidados para conhecer a nova fase do projeto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em clubeopen.com.br na aba Eventos.
Sobre o Clube OPEN
O Clube OPEN é uma comunidade de educação corporativa, networking estratégico e desenvolvimento empresarial criada a partir da evolução do OPEN. A iniciativa tem como base a Matriz da Inteligência Coletiva, metodologia que conecta conhecimento, experiência, relacionamento e ação prática para apoiar empresários na tomada de decisão e no crescimento dos negócios. Mais informações em clubeopen.com.br .
Serviço
Lançamento do Clube OPEN
Data: 19 de maio de 2026
Horário: 19h07
Local: Auditório do Senai Bauru
Endereço: Rua Azarias Leite, 10-20 — Bauru/SP
Inscrições: em clubeopen.com.br na aba Eventos