O OPEN, iniciativa criada em 2024 em Bauru para conectar empresários, empreendedores e lideranças, realiza no dia 19 de maio, às 19h07, no auditório do Senai Bauru, o lançamento oficial do Clube OPEN, uma nova etapa do projeto que marca sua evolução de uma organização voltada à realização de eventos para um ecossistema de educação corporativa, relacionamento estratégico e desenvolvimento empresarial.

Com base na chamada Matriz da Inteligência Coletiva, o Clube OPEN nasce em Bauru e região com o objetivo de apoiar empresários e lideranças na construção de decisões mais estratégicas, conectando conhecimento, troca de experiências, networking qualificado e acesso a conteúdos voltados à gestão, liderança, inovação, posicionamento, vendas, cultura e crescimento empresarial.

A proposta é criar um ambiente contínuo de aprendizagem e conexão, no qual empreendedores possam ampliar repertório, compartilhar desafios reais, acessar especialistas e fortalecer suas empresas a partir da troca com outros empresários.