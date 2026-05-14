Um menino de 9 anos ficou gravemente ferido, com lesões em uma das mãos e na face, após um acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (13), durante a manipulação de um artefato para disparo de fogos de artifício no Fortunato Rocha Lima, em Bauru.

Foram acionadas viaturas da Polícia Militar para o local, e o menino foi socorrido pelos familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista. Mais tarde, ele foi transferido para atendimento especializado no setor de queimados do Hospital Estadual de Bauru. O caso inspira cuidados.

Até o momento, não foi registrado boletim de ocorrência, confirmou ao JCNET a Secretaria de Segurança Pública (SSP).