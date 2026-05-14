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INTERNADO

Criança fica ferida em acidente com fogos de artifício em Bauru

Por Bruno Freitas e Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Menino está internado no setor de queimados do Hospital Estadual
Menino está internado no setor de queimados do Hospital Estadual

Um menino de 9 anos ficou gravemente ferido, com lesões em uma das mãos e na face, após um acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (13), durante a manipulação de um artefato para disparo de fogos de artifício no Fortunato Rocha Lima, em Bauru.

Foram acionadas viaturas da Polícia Militar para o local, e o menino foi socorrido pelos familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista. Mais tarde, ele foi transferido para atendimento especializado no setor de queimados do Hospital Estadual de Bauru. O caso inspira cuidados.

Até o momento, não foi registrado boletim de ocorrência, confirmou ao JCNET a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

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