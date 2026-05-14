As telonas de Bauru recebem produções nacionais e reexibições especiais nesta semana. A grande novidade é a estreia de Authentic Games, animação brasileira ambientada no universo de Minecraft. No clima do álbum da Copa, o público também pode conferir O Gênio do Crime, de André Felipe Binder. Já para os fãs de ação, as reexibições de Top Gun: Ases Indomáveis e Top Gun: Maverick seguem em cartaz até o dia 20 de maio.

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